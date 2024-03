Mbappé, Griezmann… Henry vend la mèche ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a confirmé que des joueurs pourraient bien enchaîner Euro-Jeux Olympiques de Paris. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui ont déjà envoyé leur candidature au sélectionneur de l'équipe de France espoirs, sont concernés. Mais dans ce dossier, le dernier mot appartient aux clubs.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pourraient ne pas se quitter de l'été. Sauf incroyable catastrophe, les deux joueurs devraient faire partie du groupe de Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Mais ils pourraient également intégrer les plans de Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France olympique. Mbappé et Griezmann ne cachent pas leur désir de participer à cet évènement unique. Mais étant donné que les Jeux Olympiques de Paris ne figurent pas dans le calendrier de la FIFA, ils devront obtenir l'autorisation de leur club respectif.

Henry annonce la couleur

Présent en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a évoqué sa fameuse liste pour le tournoi olympique dans laquelle devrait figurer trois joueurs de plus de 23 ans. « Ce sera l'été, il va faire chaud, six matchs en dix-sept jours. On aura 18 joueurs + 4. Les 4 ne peuvent entrer que s'il y a un blessé. Ce serait bien d'avoir les 22, voire 23 » a-t-il lâché. Il n'a pas exclu la possibilité de convoquer Mbappé et Griezmann en cas d'accord.

« Tout est possible »