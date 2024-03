Mbappé à Paris, Henry relance tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rêve de Kylian Mbappé s'éloigne. Le Real Madrid aurait fait savoir à la Fédération française de football qu'il ne libérerait pas ses joueurs français pour le tournoi olympique. Responsable de cette équipe de France olympique, Thierry Henry semble ne pas avoir dit son dernier mot. Le technicien aurait prévu de s'entretenir avec le club espagnol pour tenter de trouver une solution.

Le Real Madrid ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé. Le club espagnol n'aurait pas l'intention de laisser le joueur participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris, surtout pas après l'Euro en Allemagne. Comme annoncé par L'Equipe, le Real Madrid aurait envoyé un mail à la FFF pour officialiser sa posture. Tout sauf une surprise pour Thierry Henry, sélectionneur de cette équipe de France olympique.

Henry réagit au mail du Real Madrid

« Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m'en doutais. C'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger. C'est les JO ici, en France, les clubs français vont être là je pense pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m'en doutais. Je ne me suis jamais arrêté au premier non. On verra ce qu'on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates Fifa. On va essayer de discuter, mais ce n'est pas évident » a confié Thierry Henry en conférence de presse.

