PSG : Mbappé pose avec son nouveau maillot !

S’il finit actuellement sa saison avec le PSG, Kylian Mbappé garde forcément en tête l’Euro, qui débutera le 14 juin prochain. Ce lundi, Nike a d’ailleurs dévoilé les tuniques qu’arborera l’équipe de France en Allemagne cet été. D’ailleurs, le capitaine des Bleus a officiellement posé avec le nouveau maillot tricolore.

La saison 2023-2024 n’est pas encore arrivée à son terme que toute la planète football attend patiemment l’Euro. L’équipe de France, éliminée à la surprise générale en 8èmes de finale de l’édition 2020 (s’est tenue en 2021), est logiquement considérée comme l’un des grands favoris du tournoi qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne.

Et qui dit compétition internationale, dit nouveau jeu de maillots...Depuis plusieurs jours, certaines fuites sur les réseaux sociaux avaient coupé court au suspens. Ce lundi, l’équipementier de l’équipe de France, Nike , a officiellement dévoilé les deux tuniques que porteront Kylian Mbappé et les siens cet été.

📸 | Mbappé (and others) for Nike on the new kits.© via nikefootball (IG) pic.twitter.com/1xByviJZiF