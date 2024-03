Équipe de France : Embrouille avec Deschamps, un joueur balance !

Jean de Teyssière

Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a vu un bon nombre de joueurs passer par les Bleus. Mais certains, comme Steve Mandanda sont restés longtemps. L'ancien gardien marseillais a fait partie des gardiens sélectionnés de 2008 à 2022. Avant de rejoindre Deschamps en équipe de France, il a également été sous ses ordres lorsqu'ils évoluaient tous deux à l'OM. Forcément, entre les deux, une relation spéciale existe, malgré certains désaccords.

De 2009 à 2022, Didier Deschamps et Steve Mandanda se sont côtoyés. D'abord, lorsque l'ancien joueur de la Juventus était l'entraîneur de l'OM, entre 2009 et 2012, puis lorsqu'il a pris les rênes des Bleus en 2012, jusqu'à la retraite internationale du gardien français. Ensemble, ils ont remporté de nombreux trophées prestigieux.

Deschamps a fait vivre un rêve à Mandanda

Dans un entretien accordé à Téléfoot , l'émission diffusée sur la chaîne TF1 , Steve Mandanda raconte à quel point avoir disputé la Coupe du monde au Qatar a été un grand accomplissement : « Je suis à ma deuxième saison ici et je suis reconnaissant du club. Ce qui m’a permis d’avoir ce maillot-là : le France - Argentine, c’est l’année passée au Stade Rennais qui m’a permis de retrouver l’équipe de France et de pouvoir vivre la Coupe du monde. »

«On s’est souvent pris la tête parce qu’il aime bien avoir raison et il a souvent raison»