Équipe de France : Qui est le grand oublié de Deschamps ?

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant l'Euro. Le sélectionneur de l'équipe de France a naturellement dû faire des choix et donc écarter certains joueurs. Quelques uns étaient pourtant attendus, comme Bradley Barcola. Mais le champion du monde 1998 et 2018 a préféré miser sur d'autres noms.

Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant l'Euro ce jeudi. Avant que le sélectionneur de l'équipe de France ne fasse son annonce, les rumeurs fusaient concernant certains joueurs. Le nom de Bradley Barcola revenait notamment souvent. L'ancien de l'OL semble avoir gagné sa place de titulaire dans le PSG de Luis Enrique. Le crack de 21 ans aurait donc pu prétendre à une place aux côtés de Kylian Mbappé en équipe de France, mais Didier Deschamps lui a finalement préféré son coéquipier Randal Kolo Muani.

Deschamps oublie Lees-Melou, Caqueret et Veretout

Le sélectionneur des Bleus a également dû faire un choix au milieu de terrain avec la blessure de Boubacar Kamara. À ce poste, plusieurs joueurs postulaient. Après une première partie de saison délicate avec l'OL, Maxence Caqueret a repris du poil de la bête. Très bon depuis le début d'année 2024, le joueur de 24 ans aurait pu être dans la liste de Didier Deschamps tout comme Pierre Lees-Melou. Brillant avec Brest depuis le début de saison, le milieu de terrain de 30 ans est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. « Réussir à garder ce niveau de jeu après ce qu’il a traversé, il faut vraiment avoir un état d’esprit au-dessus de la moyenne. C’est quelqu’un d’exceptionnel, qui plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n’y a pas d’équivalence en France. Il peut jouer partout » expliquait d'ailleurs Eric Roy, coach du club breton. Jordan Veretout aurait aussi pu faire son retour en équipe de France. Sa dernière sélection remonte à la défaite contre la Tunisie (1-0) lors de la Coupe du monde au Qatar. Le joueur de l'OM brille sous les ordres de Jean-Louis Gasset ces dernières semaines. Mais cela n'a visiblement pas été suffisant pour Didier Deschamps.

Yacine Adli et Mattéo Guendouzi également snobés