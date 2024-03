Mbappé - Griezmann : L’équipe de France craint les JO !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann veulent représenter la France aux Jeux Olympiques 2024 à Paris cet été. Cependant, les Olympiades vont débuter dans la foulée de l’Euro auquel l’équipe de France de Didier Deschamps souhaite bien figurer voire rafler le Graal. Mais l’enchaînement des deux compétitions pour les deux stars serait une source d’inquiétude. Explications.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont pas manqué de commenter dans les médias leurs rêves olympiques. D’autant plus que les Jeux Olympiques de cette année auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août prochain. Une occasion en or donc pour les footballeurs de représenter leur drapeau sur le sol français. Néanmoins, Mbappé pourrait rater le train.

Un transfert au Real Madrid qui empêche Mbappé de jouer aux JO

Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas prolonger son contrat au PSG et donc de s’en aller en tant qu’agent libre une fois la saison terminée. La tendance est à une arrivée au Real Madrid avec qui les discussions doivent être d’actualité comme le10sport.com vous le dévoilait le 20 février. Et ce choix de carrière devrait le priver des Jeux Olympiques de Paris à en croire L’Équipe qui souligne dans ses colonnes du jour ce jeudi que le Real Madrid ne devrait pas lui donner son aval.

PSG : Une star pour remplacer Mbappé, sa signature est réclamée https://t.co/jZXIgPnqe0 pic.twitter.com/TttbgbAHz8 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Est-ce que l’intérêt des Bleus est que Mbappé et Griezmann jouent l’Euro puis les JO ?»