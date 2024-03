Un joueur du Real Madrid veut suivre Mbappé et l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux olympiques se déroulant à Paris cet été. Un objectif que l’international français partage avec certains de ses coéquipiers en sélection, à l’instar d’Eduardo Camavinga, s’exprimant sur le sujet dans un entretien accordé à Téléfoot.

Quels joueurs accompagneront Thierry Henry pour le tournoi olympique de football aux JO de Paris 2024 ? Kylian Mbappé espère être de la partie alors que le sélectionneur des Espoirs a la possibilité d’appeler trois joueurs de plus de 23 ans dans sa liste. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi , confiait Mbappé il y a quelques semaines dans une interview diffusée dans l'émission Envoyé Spécial. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité. » Et il n’est pas le seul à poser sa candidature.

« Ça reste un objectif »

À 21 ans, Eduardo Camavinga aspire lui aussi à disputer les Jeux Olympiques en France et l’a fait savoir à Thierry Henry. « Ça reste un objectif, ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer les JO en France , a faire savoir le milieu du Real Madrid dans Téléfoot. Déjà on va penser à l’Euro, ensuite on pourra se positionner pour les Jeux Olympiques. » Camavinga rejoint ainsi la liste des joueurs de Didier Deschamps espérant être de la partie.

Camavinga n’est pas le seul