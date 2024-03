PSG : Nouvelle bombe avec Mbappé, Luis Enrique a tranché

La rédaction

Ce dimanche, à 13h, le PSG affronte Reims en Ligue 1. Et en préparation de cette rencontre, l’une des interrogations était de savoir ce que ferait Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Lors des précédents matchs de championnat, l’entraîneur du PSG n’avait pas hésité à se priver de sa star. Ce dimanche, face à Reims, il en sera de même.

Au PSG, le cas Kylian Mbappé fait énormément parler ces dernières semaines. En effet, la gestion de Luis Enrique est au coeur de toutes les discussions. Et pour cause… Alors que Mbappé était jusqu’à présent intouchable, depuis qu’il aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, ce n’est désormais plus le cas. Ainsi, si Mbappé a joué les 90 minutes face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, en championnat, il s’est retrouvé dernièrement sur le banc des remplaçants.

Mbappé remplaçant !

Face à l’AS Monaco, Luis Enrique avait d’ailleurs fait un choix très fort avec Kylian Mbappé, décidant de le remplacer dès la mi-temps. Qu’en est-il pour la rencontre de ce dimanche face à Reims ? Journaliste pour Canal+ , Olivier Tallaron l’a révélé : Mbappé sera remplaçant au coup d’envoi du match du PSG face à l’équipe de Will Still.

« On verra en fonction de la météo »