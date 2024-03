Luis Enrique dévoile ses plans avec le PSG

Benjamin Labrousse

Depuis le début de saison, Luis Enrique met en place de nombreuses compositions différentes. Ce dimanche (13h), le PSG reçoit Reims en Ligue 1, et pourrait voir son onze de départ remanié par rapport à celui de mardi soir en Ligue des Champions. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol s’est d’ailleurs expliqué sur ses plans.

Le PSG a clairement évolué depuis l’arrivée de Luis Enrique. Successeur de Christophe Galtier sur le banc parisien, l’Espagnol a pu compter sur un recrutement XXL effectué par Paris l’été dernier. Désormais bien fourni, l’effectif du club de la capitale permet au technicien espagnol de varier ses onze de départ, quitte à tenter quelques coups surprenants. Du repositionnement de Kylian Mbappé en tant que numéro 9 ou bien de l’utilisation de Carlos Soler dans un rôle d’arrière droit, Luis Enrique tente des choses, et pourrait de nouveau bouger son onze de départ face à Reims ce dimanche (13h).

«Il faut être concentré au maximum»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a abordé les enjeux de cette rencontre de championnat, qui intervient quelques jours après le succès du PSG en Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-2). « Demain, les circonstances font que c'est après un match de Ligue des champions. Il y a toujours la difficulté de motiver un joueur qui a joué en C1. Ce qui est important, il faut être concentré au maximum. Ce sera un match avec des difficultés, j'en suis sûr » , a lâché l’Espagnol dans des propos relayés par RMC .

«On essaie d'être imprévisibles pour nos adversaires»