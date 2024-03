PSG : Luis Enrique interpelle un joueur en direct !

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha avait connu des débuts prometteurs à Paris, avant de peu à peu s’effacer. Bien plus régulier cette saison sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais monte clairement en puissance. Si l’entraîneur parisien se réjouit du joueur de 24 ans, ce dernier estime qu’il peut encore beaucoup progresser.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait clairement se renforcer au milieu de terrain. Si cette saison encore, l’entrejeu semble parfois faire défaut au club de la capitale, certains joueurs montent en puissance dans ce secteur de jeu. C’est le cas de Vitinha, qui peu à peu, gagne la confiance de Luis Enrique. Utilisé récemment dans un rôle de meneur de jeu évoluant devant la défense, l’international Portugais a reçu les louanges de son entraîneur ce samedi.

Un renfort «exceptionnel» vient aider le PSG ! https://t.co/8GBGCnCmwR pic.twitter.com/yvLbr4aKB6 — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« Vitinha est un joueur parfaitement adapté à notre idée de jeu »

« Vitinha est un joueur parfaitement adapté à notre idée de jeu, aux qualités que doit avoir un joueur au milieu. Il est polyvalent, il ne perd pas le ballon. Il est complet avec et sans ballon. Il sait occuper les espaces par rapport à ses coéquipiers » , a ainsi lâché Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC .

« On pense qu'il peut s'améliorer encore »