PSG : Un joueur de Ligue 1 balance sur l’amusant surnom de Mbappé

Thibault Morlain

Avant d’exploser avec l’AS Monaco puis le PSG, Kylian Mbappé est passé par Clairefontaine, là où les plus grandes pépites du football français sont formées. Là-bas, le champion du monde 2018 a notamment évolué aux côtés d’Arnaud Nordin, aujourd’hui à Montpellier. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur ses moments aux côtés de Mbappé, balançant notamment sur le surnom donné à la star du PSG.

A l’instar des Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi ou encore Jérôme Rothen, Kylian Mbappé est également passé par Clairefontaine. Ayant bénéficié de l’enseignement de l’Institut du football français, l’actuel joueur du PSG est ainsi devenu celui qu’il est aujourd’hui grâce à ses années à Clairefontaine. Là-bas, il a d’ailleurs pu côtoyer un certain Arnaud Nordin, dont il reste proche depuis, les deux s’appelant même par d’amusants surnoms.

« Ça, c’est le surnom de Kylian Mbappé ! »

« « Cacahuète » ? Ça, c’est le surnom de Kylian Mbappé ! Quand je le vois, il m’arrive encore de l’appeler comme ça ! », a lâché Arnaud Nordin dans des propos accordés aux médias de la Ligue 1. « L’avantage qu’on a, c’est qu’on se croise plusieurs fois par an puisqu’on joue dans le même championnat. Et à chaque fois, on discute ensemble quelques minutes, on prend des nouvelles l’un de l’autre, de la famille », a poursuivi le joueur de Montpellier sur sa relation avec la star du PSG.

Un crack à Clairefontaine avec Mbappé