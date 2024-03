PSG : Luis Enrique tente un pari inattendu, le vestiaire est bluffé

Amadou Diawara

Ce mardi soir contre la Real Sociedad, Luis Enrique a changé ses plans avec son attaque. En effet, le coach du PSG a repositionné Kylian Mbappé sur l'aile gauche, Ousmane Dembélé dans l'axe en faux numéro 9 et Bradley Barcola à droite. Alors que ces choix ont payé, Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont enflammés après la rencontre.

Après sa victoire 2-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a retrouvé la Real Sociedad en Espagne ce mardi soir. Et les Parisiens se sont imposés 1-2, grâce notamment à un coup de poker de Luis Enrique. En effet, le coach du PSG a interverti ses attaquants lors de cette rencontre. En effet, Kylian Mbappé a retrouvé son aile gauche, Bradley Barcola a basculé à droite et Ousmane Dembélé était positionné dans l'axe en tant que faux numéro 9. Des choix validés par le vestiaire du PSG, à commencer par Vitinha.

«C’était la clé du match»

« Les choix du coach ? Je pense que c’était la clé du match. On avait toujours la supériorité au milieu. C’était important d’avoir le contrôle du ballon. La Real Sociedad est une équipe qui, comme nous, est meilleure avec que sans le ballon. C’était important d’avoir la possession. On a bien fait ça jusqu’à la moitié de la deuxième mi-temps je dirais. Après c’est normal, la Real perd 2-0 et l’équipe veut faire quelque chose à la maison. Ils ont poussé un peu plus et malheureusement on a pris un but. Mais c’est un grand match, une grande qualification » , a déclaré Vitinha, milieu de terrain du PSG, dans des propos rapportés par Le Parisien.

«On a fait ce que le coach a demandé et ça a fonctionné»