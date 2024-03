Le PSG se moque du RC Lens, il déballe tout

Pierrick Levallet

Absent contre le RC Lens la saison passée, Presnel Kimpembe avait malgré tout pris sa revanche sur les Sang-et-Or le 15 avril 2023. Les Lensois avaient chambré le club de la capitale après leur victoire début janvier de la même année. Le défenseur central parisien ne s'est alors pas privé de se moquer d'eux après le succès des Rouge-et-Bleu au Parc des Princes. Il est d'ailleurs revenu sur les raisons qui l'ont poussé à faire cela.

Blessé de longue date, Presnel Kimpembe avait notamment manqué les deux rencontres face au RC Lens la saison passée. Les Sang-et-Or étaient les principaux concurrents du PSG pour le titre de champion de France. Les hommes de Franck Haise s’étaient d’ailleurs imposés début janvier 2023 (3-1). Les Lensois en avaient alors profité pour chambrer le PSG en communiant avec les supporters.

Le PSG a pris sa revanche sur le RC Lens

Revanchard, le PSG a remporté le match retour au Parc des Princes le 15 avril 2023 (3-1). Et même s’il n’a pas pu disputer la rencontre en raison de sa blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a débarqué sur le terrain après le coup de sifflet final. Malgré ses béquilles, le défenseur central du PSG a pris le micro. « Olélé, olala... Mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés » a lancé l’international français au public parisien, bien conscient que ce chant est devenu un rituel chez les supporters du RC Lens. Presnel Kimpembe s’est d’ailleurs expliqué, presque un an plus tard, sur ce chambrage qui lui a valu quelques critiques.

«Je l’avais en travers de la gorge»