RC Lens : Un transfert retentissant bouclé cet été ?

Arnaud De Kanel

Malgré un début de saison très compliqué, le RC Lens a su faire le dos rond pour se relever de fort belle manière. Grâce à leur belle victoire dimanche soir lors du choc face à l'OL, les Sang et Or sont remontés à la sixième place et ne sont plus qu'à trois points du podium. La recette Franck Haise fonctionne encore et le coach lensois aurait même tapé dans l'œil d'un géant européen. Un départ de l'Artois cet été semble inévitable.

Le RC Lens réalise une saison en demi-teinte mais à la faveur d'un bon réveil, le club artésien peut encore décrocher une place en Ligue des champions. Franck Haise a su retrouver les mots pour relancer son groupe. La saison dernière, le coach lensois avait réalisé un exercice historique avec une deuxième place à seulement 1 point du PSG de Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi. Son travail ne passe pas inaperçu en Europe, à tel point qu'un énorme club anglais serait prêt à miser sur lui.

Le RC Lens tient son Mbappé après son transfert record https://t.co/QoHdUGoKrh pic.twitter.com/sLE9vB8bQI — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Haise pour remplacer Klopp ?

D'après les informations de The Athletic , Franck Haise serait sur les tablettes de Liverpool pour succéder à Jurgen Klopp. Il ne figurerait malgré tout pas en haut de la liste mais sa présence dans cette dernière reste tout de même gratifiante, Liverpool faisant partie des 10 plus grosses cylindrées européennes. Les Reds ne sont certainement pas les seuls intéressés par son profil et Jérôme Rothen ne voit pas comment il pourrait rester à Lens cet été.

«Il faut peut-être aller sur un projet un peu plus ambitieux»