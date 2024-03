Coup dur pour la star du RC Lens ? Le boss vend la mèche

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a frappé un grand coup dans la course à l'Europe dimanche soir. Les Sang et Or ont stoppé la belle série lyonnaise en allant s'imposer 3 buts à 0 sur la pelouse de l'OL. Une soirée qui aurait pu être parfaite pour les hommes de Franck Haise si Elye Wahi n'était pas sorti sur blessure. Mais pour l'entraineur, ça ne semble pas très grave.

Il y avait un très gros coup à faire dimanche soir et c'est le RC Lens qui l'a réalisé en faisant chuter l'OL sur la pelouse du Groupama Stadium (0-3). Un succès acquis grâce à des buts de Florian Sototca, Elye Wahi et Kevin Danso. Mais une légère inquiétude parcourt les rangs lensois suite à la blessure du second buteur de la partie, Wahi.

Wahi touché à l'épaule

Elye Wahi est en pleine confiance. La recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens a enchainé avec un troisième but consécutif en Ligue 1 dimanche soir. Mais à la 78ème, il a été contraint de céder sa place après être mal retombé sur son épaule sur un tacle appuyé de Duje Caleta-Car. Franck Haise a donné de ses nouvelles.

«Il ne m'a pas semblé hyper inquiet quand je l'ai vu après le match»