RC Lens - Liverpool : Le départ de Franck Haise est déjà validé !

Thibault Morlain

Auteur d'un excellent travail sur le banc du RC Lens, Franck Haise verrait de très belles portes s'ouvrir pour son avenir. En Angleterre, il a été annoncé que l'entraîneur français faisait partie d'une liste de potentiels successeurs de Jürgen Klopp, qui va quitter Liverpool prochainement. Direction les Reds pour Haise ? A l'OL, on a validé cette idée.

Une nouvelle ère va débuter à Liverpool. Mais la question est de savoir qui sera à la tête des Reds. En effet, Jürgen Klopp a d'ores et déjà annoncé son futur départ et son successeur est désormais recherché. Comme révélé par The Athletic , Franck Haise, aujourd'hui sur le banc du RC Lens, ferait partie des options de Liverpool pour l'après Klopp.

« Ça serait un honneur pour lui d'aller là-bas »

Après avoir dit tout le bien qu'il pensait de Franck Haise, Pierre Sage a réagi à la rumeur envoyant l'entraîneur du RC Lens à Liverpool. L'actuel entraîneur de l'OL a alors confié en conférence de presse : « La rumeur Liverpool ? J'ai vu ça, après je ne suis pas très surpris. Si c'est le cas, je lui souhaite, ça serait un honneur pour lui d'aller là-bas j'imagine. Mais bon, pour l'instant, sa réalité, ça va être de jouer un match à Lyon contre nous dimanche. Il va l'aborder sérieusement Liverpool ou pas ».

« Il le mérite »