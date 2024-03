Mercato - OL : Il part au clash pour son transfert et raconte tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Seulement quelques mois après son arrivée à Rennes, Nemanja Matic a déserté. Lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain serbe avait réclamé son départ vers l'OL. Pour la première fois depuis son transfert, l'ancien de Chelsea et de Manchester United a annoncé les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.

Cinq petits mois et puis s'en va. Arrivé en août dernier à Rennes, Nemanja Matic a claqué la porte en janvier dernier. Une décision motivée par l'absence d'école internationale au sein de la ville bretonne. Aujourd'hui à l'OL, le milieu de terrain serbe est revenu sur cet épisode et sur les tensions apparues lors du dernier mercato.

« Je me sentais vraiment très bien là-bas »

« En fait c’est très simple. Pour être honnête, j’ai aimé Rennes, le club et les gens là-bas. Je pense que c’est un club fantastique, particulièrement pour les jeunes joueurs qui peuvent s’y développer. Je dois dire que, professionnellement, je me sentais vraiment très bien là-bas. Ils m’ont intégré de la même manière que cela a été fait ici. En termes de football ce n’était que du positif » a confié Matic en préambule. Dans un deuxième temps, il a confirmé que le confort de ses enfants était primordial.

Matic confirme la raison de son départ