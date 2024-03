Le «chouchou» du FC Nantes justifie son transfert à l'OM

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a finalement dû recruter deux joueurs au poste de latéral gauche, devant pallier le départ de Renan Lodi. Après Ulisses Garcia, c'est Quentin Merlin qui a posé ses valises sur la Canebière. Le joueur français est arrivé en provenance du FC Nantes. Un transfert estimé à 12M€ sur lequel est revenu Merlin.

Une fois n'est pas coutume, le mercato hivernal a été mouvementé à l'OM. Ça a beaucoup bougé dans l'effectif olympien, avec plusieurs arrivées. Il a notamment fallu remplacer Renan Lodi, dont le départ en Arabie Saoudite n'était pas prévu. Pour cela, l'OM est parti piocher au FC Nantes, s'offrant alors les services de Quentin Merlin.

« J'avais besoin de sortir de ma zone de confort »

Ayant accordé ce vendredi une interview à La Provence , Quentin Merlin est revenu sur son transfert à l'OM. L'ancien joueur du FC Nantes a alors expliqué : « J'avais besoin de sortir de ma zone de confort. A Nantes, j'étais un peu le chouchou, je venais de là-bas, tout le monde me connaissait. J'avais besoin d'un autre challenge. L'OM est arrivé à ce moment. Ça m'a plu, c'est un club très spécial, magique à vivre, avec des supporters qui sont toujours présents et une ferveur impressionnante ».

« Je dois continuer comme ça »