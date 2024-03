Mercato : Un gros sacrifice est réclamé à Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela fait près de quatre ans que Zinédine Zidane n'a pas entraîné. Ancien joueur de l'OM, Eric Di Méco commence à trouver le temps long. Sur l'antenne de RMC ce lundi, il a encouragé le champion du monde 1998 à reprendre du service, quitte à reprendre en main une équipe un peu moins prestigieuse que le Real Madrid.

Zinédine Zidane n'a pas toujours pas repris le fil d'une carrière interrompue en mai 2021 après son départ du Real Madrid. Pourtant, le technicien français ne manque pas de propositions et d'intérêts. Le PSG, Manchester United, l'Arabie Saoudite et même l'OM voudraient l'accueillir, mais aucun de ces projets ne semblent le convaincre. Pourtant, le temps urge selon Eric Di Méco. Pour l'ancien joueur de l'OM, Zidane doit retrouver une équipe, et vite.

« Il ne peut pas rester trop longtemps sur le côté »

« Je pense qu’il faut qu’il entraîne maintenant. Il ne peut pas rester trop longtemps sur le côté. Même si... Bon, on a compris que l’équipe de France, Didier Deschamps ne lâchera jamais rien et s’il fait un bel Euro, bim deux ans de plus. Et là encore plus. Un entraîneur comme Zidane, et c’est le cas pour les grands, certains grands ont été obligés de descendre un peu de niveau. On parlait d’Ancelotti et du Real mais quand il est allé à Everton on peut dire, même à Naples, qu’il a été obligé de redescendre d’un cran pour faire son métier. Il y a des entraîneurs qui n’ont pas hésité à le faire » a-t-il confié au micro de RMC.





« Il va quand même falloir faire une ou deux concessions »