Mercato : Accord révélé, le prochain club de Zidane est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste et biographe de Zinédine Zidane, Fred Hermel a annoncé que le technicien français avait donné son accord à la Juventus en 2019 avant que le Real Madrid ne parvienne pas à le faire changer d'avis au dernier moment. Mais alors que l'avenir de Massimiliano Allegri s'écrit en pointillé, la piste menant au tricolore pourrait ressurgir.

Interrogé sur son retour, Zinédine Zidane a ouvert la porte à une destination. « Un retour en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien » a-t-il déclaré lundi soir. Sur le plateau de Génération Afte r, Fred Hermel à réagi à cette sortie et a révélé que le Français était proche de rejoindre la Juventus en 2019.

Mercato : C’est terminé pour Zidane ? https://t.co/ck7uEFPpNO pic.twitter.com/2j0vj0FFtl — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Zidane avait donné son accord à la Juventus

« En février 2019, Zidane parle avec la Juve. Il doit y aller au mois de juin. Et là, l’Ajax élimine le Real et Solari est viré. C’est la crise au Real Madrid et Florentino Perez demande à Zidane de lui filer un coup de main. Zidane allait partir à la Juve » a confié le journaliste sur RMC.

Zidane partant pour remplacer Allegri ?

Mais selon Hermel, Zidane n'aurait pas enterré ses rêves d'entraîner un jour la Juventus. Il a annoncé que le champion du monde 1998 serait partant pour remplacer Massimiliano Allegri. Affaire à suivre...