Mercato : Le train est passé pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Au terme de la saison, le Bayern Munich nommera un nouvel entraîneur afin de prendre la suite de Thomas Tuchel sur le banc de touche. Zinedine Zidane semblerait intéressé par cette perspective, mais le champion d’Allemagne aurait d’autres idées et notamment la piste menant à Xabi Alonso.

Zinedine Zidane aimerait reprendre du service. Après une pause de trois ans, le champion du monde 98 testerait le marché afin de retrouver un banc de touche, lui qui a mis fin à sa dernière expérience d’entraîneur au Real Madrid en mai 2021. Place au Bayern Munich à présent ?

Un œil rivé vers Munich pour Zidane ?

Un proche de Zinedine Zidane a récemment confié à Sport1 que le challenge bavarois plairait particulièrement à Zidane qui placerait le Bayern Munich au même niveau que l’équipe de France ou encore la Juventus dans son ordre d’idée pour son retour. Cependant, les dirigeants bavarois lorgneraient Xabi Alonso qui fait des merveilles en Bundesliga avec son Bayer Leverkusen qui caracole en tête du championnat à huit points du Bayern.

Mercato : Un grand rêve est confirmé avec Zidane https://t.co/bM8plDWGxW pic.twitter.com/UbsgflgURT — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Avantage Xabi Alonso pour le Bayern ?