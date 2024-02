Mercato : Le PSG veut signer un phénomène, le nouveau Zaïre-Emery annoncé

Thibault Morlain

Le PSG dispose aujourd'hui de l'un des meilleurs centres de formation en Europe. Si le club de la capitale a subi l'exode de ses pépites ces dernières années, il fait tout pour retenir ses cracks. Actuellement, le PSG travaillerait ainsi pour sécuriser l'avenir d'un certain Joane Gadou. Le futur Zaïre-Emery à Paris ?

Alors que Warren Zaïre-Emery est aujourd'hui bien installé dans l'équipe du PSG, d'autres cracks parisiens sont en train de pointer le bout de leur nez chez les jeunes. C'est notamment le cas de Joane Gadou, défenseur central, âgé de 17 ans. Un nouveau joyau que le club de la capitale voudrait d'ores et déjà sécuriser pour l'avenir. Selon les informations de RMC , le PSG voudrait ainsi offrir son premier contrat pro à Gadou. Luis Campos aurait alors pris les choses en main et discuterait actuellement avec l'entourage du Parisien.



« Il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren »

Directeur adjoint du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye s'était montré très élogieux à l'égard de Joane Gadou, faisant même la comparaison avec Warren Zaïre-Emery. « Si on parle de projection, c’est toujours de donner une limite. Mais le potentiel, il peut aller très loin. Je pense très honnêtement, c’est moi et mon avis, il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren (Zaire-Emery). Dire ça c’est une chose, est-ce que ça va se passer, ça en est une autre. Il y a la vérité du terrain et aujourd’hui, l’avenir, personne ne le connait », a-t-il lâché pour le podcast L'avenir leur appartient .

« Il ressemble beaucoup dans les aptitudes à un William Saliba »