Mercato : Le PSG a choisi sa prochaine signature !

Hugo Chirossel

Dans le sillage de Warren Zaïre-Emery, le PSG espère réussir intégrer plus de joueurs issus de son centre formation en équipe première à l’avenir. En ce sens, le club de la capitale s’active en coulisses afin de faire signer son premier contrat professionnel à Joane Gadou, défenseur central âgé de 17 ans.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG va très bientôt prolonger le contrat de Warren Zaïre-Emery. Tout est bouclé afin que le milieu de terrain de 17 ans, qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison avec Luis Enrique, signe son nouveau bail. Ce qui devrait intervenir au début du mois de mars, lorsqu'il fêtera ses 18 ans.

Mercato : Les plans du PSG dévoilés pour oublier Mbappé https://t.co/ZMCHSfkgfd pic.twitter.com/koiiBile2M — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Après Zaïre-Emery, le PSG veut signer Gadou

Après Warren Zaïre-Emery, le PSG veut désormais assurer l’avenir d’une autre de ses jeunes promesses issue de son centre de formation. En effet, d’après les informations de RMC Sport , le club de la capitale veut faire signer son premier contrat professionnel à Joane Gadou.

Campos négocie directement avec son entourage

Âgé de seulement 17 ans, le défenseur central est courtisé par plusieurs clubs européens. Joane Gadou est considéré par le PSG comme l’un des plus grands espoirs de son centre de formation. Luis Campos apprécie particulièrement son profil et discute avec son entourage afin de lui faire signer un premier contrat professionnel le plus vite possible.