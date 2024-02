Mercato : PSG, OM… La décision définitive de Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Co-propriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a trouvé sa priorité pour remplacer Erik Ten Hag sur le banc et elle se nomme Zinédine Zidane. Mais dans le passé, le champion du monde 1998 avait déjà expliqué qu'il ne rejoindrait pas la Premier League au cours de sa carrière en raison... de la langue.

Zinédine Zidane, auréolé de trois Ligue des champions en tant qu'entraîneur, reste extrêmement désiré, même s'il est plus apparu sur un banc européen depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Selon Foot Mercato et The Sun , le champion du monde 1998 serait le rêve d'INEOS, qui vient d'acquérir 27,7% de Manchester United. Homme de l'ombre du groupe anglais, Jean-Claude Blanc pourrait mener les négociations avec son compatriote. Mais si l'on se fie aux récentes déclarations de Zidane, on est tenté de dire que cette tentative se soldera par un échec. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en 2022, il avait expliqué pourquoi il ne rejoindrait pas la Premier League.

Zidane ne veut pas rejoindre Manchester United

« Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester ?” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. Alors, tu peux bien sûr ne pas gagner mais je sais qu’il faut au moins ça, ça et ça. Et je veux tout mettre de mon côté pour optimiser la victoire » avait confié Zidane.

Quelles destination pour le champion du monde 1998 ?

Alors qui aura l'honneur de le relancer ? Selon le journaliste Fred Hermel, l'ancien international français ne dirait pas non à un retour à la Juventus. Lundi soir, Zidane avait d'ailleurs ouvert la porte à une arrivée en Serie A. Plus farfelue, la piste OM est régulièrement évoquée sur les réseaux sociaux par ceux qui ne cessent d'annoncer une vente du club. Quant au PSG, ses nombreuses offensives n'ont donné aucun résultat, ce qui laisse à penser que Zidane ne rejoindra jamais la capitale française.