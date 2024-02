Mercato - OM : L'erreur fatale de Pablo Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a fait le choix de recruter Pierre-Emerick Aubameyang et donc de ne pas prolonger le contrat d'Alexis Sanchez, qui est donc retourné à l'Inter Milan. Une décision qui ne semble pas porter ses fruits puisque comme le souligne Eric Di Meco, l'apport de l'international gabonais n'a rien de comparable avec celui de son prédécesseur.

Lors du précédent mercato estival, l'OM avait décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang, censé prendre la succession d'Alexis Sanchez, dont le contrat n'a donc pas été prolongé. Mais pour Eric Di Meco, il s'agit d'une erreur de la part de Pablo Longoria compte tenu de l'impact du Chilien la saison dernière.

Malgré Aubameyang, Di Meco n'oublie pas Sanchez

« Il y a un joueur qui a été énorme dans les résultats, dans la montée en puissance de l'équipe, dans l'état d'esprit de l'équipe, dans tout ce que faisait l'équipe l'an dernier, et un autre qui met certes des buts et peut-être qu'il finira même à 30 buts, mais il a fait six premiers mois catastrophiques. Pas de course, pas d'envie, maladroit comme c'est pas possible même dans ses contrôles... », assure l'ancien joueur de l'OM au micro du Super Moscato Show sur RMC , avant de poursuivre.

«Sur les huit matches contre les équipes qui devancent l'OM au classement, il a mis deux buts»