Mercato : Zidane menacé, la décision est prise ?

Alors qu’il n’a plus officié sur un banc depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a des fourmis dans les jambes et souhaite retrouver un club. Le Bayern Munich est justement à la recherche d’un entraîneur pour le remplacement de Thomas Tuchel, mais un autre candidat prend de l’avance sur la short-list…

« Tout peut arriver. En ce moment je fais autre chose, mais je suis sûr que je serai de retour sur le banc, j'aimerais bien. » Interrogé il y a quelques jours par Sky Sport , Zinedine Zidane a confirmé qu’il souhaitait reprendre du service prochainement. Le Français n’a plus officié sur un banc de touche depuis 2021 et son second passage au Real Madrid, attendant la bonne opportunité pour sortir de son congé sabbatique. Le Bayern Munich fait partie des options.

Xabi Alonso devant Zidane ?

N’ayant pas réussi à s’imposer en Bavière, Thomas Tuchel pliera bagage au terme de la saison. Le Bayern Munich est en quête d’un remplaçant et lorgne notamment Zinedine Zidane. Une piste prestigieuse qui n’est pas pour autant la priorité du club selon Sky Deutschland.

L’entraîneur du Bayer Leverkusen prêt à venir