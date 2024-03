Un clash éclate, l’OM se frotte les mains

Hugo Chirossel

Samedi prochain, l’OM se déplace sur la pelouse Clermont, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Bons derniers de Ligue 1, les Clermontois sont dans une situation très compliquée, à cinq points du premier non relégable. D’autant plus que la préparation de cette rencontre a été marquée par un accrochage entre Pascal Gastien et Maximiliano Caufriez.

Après avoir battu le Shakhtar Donetsk (3-1) et Montpellier (4-1), l’OM veut enchaîner une troisième victoire consécutive samedi, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Clermont. Un match important pour les Clermontois, derniers de Ligue 1 et qui comptent cinq points de retard sur le premier non relégable.

Zidane : L'annonce qui va mettre le feu à l'OM https://t.co/3wpUXymqXs pic.twitter.com/5BBtThs826 — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Gastien sur la sellette

Une situation critique qui menace l’avenir de Pascal Gastien. D’après les informations de L'Équipe , Clermont aimerait le remplacer par Sébastien Bichard, adjoint d’Habib Beye au Red Star, qui ne veut pas le lâcher. Dans un contexte déjà tendu, la préparation de la réception de l’OM a en plus été mouvementée cette semaine.

Une préparation mouvementée avant l’OM