OM : Domenech désigne le grand patron !

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, l’OM s’est largement imposé aux dépens de Montpellier (4-1). Une deuxième victoire consécutive importante pour la formation phocéenne, désormais menée par Jean-Louis Gasset. L’entraîneur marseillais a d’ailleurs pu compter sur une solide performance de la part de Chancel Mbemba. Un match de « patron » qu’a tenu à saluer Raymond Domenech.

L’OM respire. Embourbé dans une spirale très négative depuis le début de l’année, le club marseillais décidait de se séparer de Gennaro Gattuso après la défaite face à Brest (1-0, le 18 février). Nommé sur le banc phocéen jusqu’à la fin de saison, Jean-Louis Gasset a parfaitement relancé l’OM, avec deux victoires de rang pour ses grands débuts, face au Shakhtar Donetsk jeudi dernier (3-1), puis face à Montpellier dimanche (4-1). Une rencontre dans laquelle Jean-Louis Gasset, en l’absence de Jonathan Clauss et de Michael Murillo, décidait d’opter pour une défense à trois avec Ismaïla Sarr en piston droit, et avec Chancel Mbemba en tant que défenseur axial droit.

« Mbemba a été excellent contre Montpellier »

Sur le plateau de la chaîne l’Equipe , l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech s’est livré sur la prestation plus qu’aboutie de Chancel Mbemba face à Montpellier. « Mbemba a été excellent contre Montpellier d’autant qu’il a bien compris ce qu’il se passait de son côté, comment il fallait compenser la position de Sarr. Dans ce système à trois, l’axial droit et l’axial gauche ont un vrai travail. Il faut aller sur le côté, il faut boucher les trous, se déplacer de l’autre côté » , a lâché Domenech dans des propos relayés par Football Club Marseille .

« C’est le patron quoi »