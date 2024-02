Une légende est choisie pour entraîner l'OM, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la réserve de l'OM, actuellement en National 3, traverse une période compliquée, Jean-Pierre Papin a été appelé à la rescousse il y a quelques semaines. Un choix visiblement payant puisque l'ancien buteur marseillais a redressé la barre. Eric Di Meco estime qu'il est donc au parfait endroit.

En grande difficulté, la réserve de l'OM a vu Jean-Pierre Papin s'asseoir sur son banc, et depuis tout va mieux puisqu'une nouvelle relégation devrait être évitée. Et Eric Di Meco est ainsi parfaitement satisfait du travail de l'ex-buteur de l'OM dont le nom avait pourtant circulé pour remplacer Gennaro Gattuso.

Papin a redressé la réserve de l'OM

« Je l'ai eu au téléphone récemment, il est épanoui et il s'éclate. Il a pris une équipe qui était en galère, l'entraîneur est parti donc c'était un moyen pour lui de revenir sur le terrain. Et il s'éclate parce qu'il voit progresser ces gamins. On m'a dit qu'il avait transformé l'équipe (...) et son boulot de faire sortir des joueurs pour qu'ils jouent avec les pros, c'est ça le travail de formateur. Et ça c'est très valorisant », révèle l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

Di Meco valide !