Un grand attaquant à l'OM, l'annonce qui refroidit Marseille

L'été dernier, alors qu'Alexis Sanchez n'a pas été conservé, l'OM a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang qui a débarqué en provenance de Chelsea. Après des débuts poussifs, l'ancien joueur du FC Barcelone semble enfin être lancé. Mais cela ne suffit pas pour convaincre Eric Di Meco qui n'a pas oublié les prestations du Chilien.

Toujours très actif sur le mercato, l'OM avait notamment bouclé l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang l'été dernier. L'ancien avant-centre de Chelsea avait la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez, dont le contrat n'avait pas été prolongé. Mais la première partie de saison de l'ancien Stéphanois a été plus que décevante, ce qui a interrogé sur ce choix. Et malgré la monté en puissance d'Aubameyang, qui totalise 18 buts toutes compétitions confondues dont 8 en Ligue 1, Eric Di Meco continue de penser que cela n'a rien de comparable avec l'apport d'Alexis Sanchez.

Di Meco pas convaincu par Aubameyang

« Il y a un joueur qui a été énorme dans les résultats, dans la montée en puissance de l'équipe, dans l'état d'esprit de l'équipe, dans tout ce que faisait l'équipe l'an dernier, et un autre qui met certes des buts et peut-être qu'il finira même à 30 buts, mais il a fait six premiers mois catastrophiques. Pas de course, pas d'envie, maladroit comme c'est pas possible même dans ses contrôles... », estime l'ancien joueur de l'OM au micro du Super Moscato Show sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Alexis Sanchez faisait tout»