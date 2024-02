Départ de Mbappé : Feu vert pour son successeur ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va prendre selon toute vraisemblance la direction du Real Madrid en fin de saison laissant un vide derrière lui au PSG. Dans le cadre de la succession du meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le Paris Saint-Germain penserait notamment à Marcus Rashford qui refuserait de plier bagage. Cependant, Manchester United aurait un autre avis sur la question…

Luis Campos semble être un admirateur de longue date de Marcus Rashford. En décembre 2021, six mois avant sa nomination en tant que conseiller football du PSG, Campos affirmait que Rashford était l’un des jeunes joueurs les plus talentueux au monde à son poste. Pendant le Mondial au Qatar, le président Nasser Al-Khelaïfi allait même plus loin en révélant des discussions avec le clan Rashford.

Le PSG ciblerait Rashford, le principal intéressé tranche pour son avenir

Et maintenant ? Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison pour sauf énorme revirement de situation, s’engager en faveur du Real Madrid. Parmi les pistes que le comité de direction du Paris Saint-Germain auraient activé, il faudrait compter Marcus Rashford. Le journaliste Ben Jacobs a confié ce mardi que l’enfant du club refuserait de quitter Manchester United où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2028.

