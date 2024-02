FC Nantes : Du jamais vu depuis Domenech !

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes n'y arrive toujours pas. La dernière victoire des Canaris remontent au 2 décembre dernier, eux qui se sont de nouveau inclinés vendredi devant leur public face au RC Lens. Une défaite pas très bien payée mais qui compte quand même et qui enfonce encore un peu plus les Nantais. Après 7 matchs, Jocelyn Gourvennec affiche le même nombre de points que Raymond Domenech lors de son passage chaotique à La Beaujoire.

La crise se poursuit au FC Nantes. Nommé pour succéder à Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec a essuyé une nouvelle défaite à la tête d'une équipe nantaise qui se rapproche dangereusement des dernières places du classement. Son bilan inquiète puisqu'il est similaire à celui de Raymond Domenech au même stade.

Gourvennec comme Domenech !

En 7 matchs de Ligue 1 à la tête du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a fait gagner 4 points à son équipe, du jamais vu depuis le passage de Raymond Domenech qui rappelle forcément des mauvais souvenirs aux supporters nantais. Cette saison là, les Canaris avaient arraché leur maintien lors des barrages. Gourvennec garde le cap et assure que son groupe ne va rien lâcher et tout faire pour ne pas descendre en Ligue 2.

«J’ai confiance en eux car personne ne lâche»