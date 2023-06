Knysna : clash, insultes… Domenech dit tout sur Anelka

Thibault Morlain

Championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2022, l'équipe de France rayonne ces dernières années. Ça change d'il y a quelques éditions du Mondial. On se souvient bien évidemment de ce qui est arrivé en 2010 en Afrique du Sud. Pour les Bleus, ça avait viré au fiasco avec la grève des joueurs de Raymond Domenech suite à l'exclusion du groupe de Nicolas Anelka. Ce dernier avait visiblement insulté le sélectionneur, mais voilà que Domenech a souhaité rétablir la vérité.

C'est une Une de L'Equipe qui reste encore dans toutes les mémoires. Et pour cause. Elle est le symbole de l'une des périodes les plus noires du football français. En 2010, les Bleus disputent la Coupe du monde en Afrique du Sud, mais voilà que dans les vestiaires, lors de la rencontre face au Mexique, ça chauffe entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech. « Va te faire encu*** sale fils de pu** », aurait lâché l'attaquant de l'équipe de France au sélectionneur comme le titre le quotidien sportif. La polémique éclate et Anelka finit même par être exclu du groupe France. De quoi déclencher la colère du reste du vestaire, qui on se souvient décide de faire la grève de l'entraînement et de ne pas descendre du bus.

Ça chauffe entre Domenech et Anelka

Ces images ont alors fait le tour du monde, l'équipe de France devenant alors la risée de tous. Un clash entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech qui continue d'ailleurs encore de faire parler et voilà que l'ancien sélectionneur des Bleus, présent sur le plateau de Public Sénat , a tenu à mettre les choses au point concernant ce qui s'est passé dans les vestiaires durant cette Coupe du monde. « On est au Mondial de 2010, en Afrique du Sud. Anelka vous insulte en privé, ses mots sortent dans la presse, vous l’excluez. Scandale au sein de l’équipe de France ... », explique alors la journaliste qui interroge Raymond Domenech, mais ce dernier a donné une version différente de ce que tout le monde pensait à propos des insultes de Nicolas Anelka.

« Il ne m'a jamais insulté »