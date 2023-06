Il snobe l’équipe de France pour le Maroc, une grosse mise au point est faite

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que beaucoup de joueurs ont récemment décidé de tourner le dos à l’équipe de France pour filer vers une autre sélection, la situation d’Amine Adli fait jaser. Selon plusieurs médias, l’international espoir français aurait choisi de représenter le Maroc après l’Euro. L’attaquant du Bayer Leverkusen a clarifié le dossier.

Nombreux sont les joueurs à jouer pour une sélection… avant d’opter pour une autre. Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Houssem Aouar, Amine Harit : les exemples sont multiples. Ces dernières semaines, l’équipe de France a pris l’habitude de perdre plusieurs talents et l’exode pourrait continuer. En effet, selon les informations de Foot Mercato et Bild , Amine Adli aurait décidé de représenter le Maroc.

Amine Adli vers le Maroc ?

International espoir français, Amine Adli a réalisé une très belle fin de saison avec le Bayer Leverkusen. Le joueur formé à Toulouse sera l’un des éléments forts de l’équipe de Sylvain Ripoll pour l’Euro Espoirs. Avant de filer au Maroc ? C’était clairement la tendance alors Amine Adli a décidé de prendre la parole pour mettre les choses au clair.

«Beaucoup de gens parlent en mon nom»