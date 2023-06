PSG : Une star de Deschamps affole le mercato, c’est 100M€

Axel Cornic

Parti à la fin de son contrat avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani a explosé en Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui cherche désespérément un numéro 9 depuis plus d’un an. Il faudra toutefois se montrer particulièrement convaincant, puisque le prix du Français a atteint des sommets.

De 0 à 100 en seulement une saison. La trajectoire de Randal Kolo Muani est exceptionnelle et cet hiver, il aurait même pu entrer dans la légende en offrant une Coupe du monde à l’équipe de France. La chance ne lui a toutefois pas souri, mais le joueur de 24 ans va tout de même vivre un mercato estival de folie… avec le PSG qui aimerait l’offrir à Kylian Mbappé.

PSG : Une réponse fracassante tombe pour le mercato de Neymar https://t.co/5N2xaZlm28 pic.twitter.com/d4kN7AddnV — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

La folie Kolo Muani

Les Parisiens ne sont toutefois pas seuls ! Ce mercredi, L’Équipe fait le point sur la liste des prétendants à Kolo Muani et parle notamment du Bayern Munich et de Manchester United, qui seraient déjà passés à l’action. Le PSG aurait vraisemblablement un certain retard dans ce dossier, alors que le Real Madrid semble avoir jeté l’éponge.

« 100M€ ? En voyant tous les clubs à la recherche d'un attaquant et ce qu'il y a de disponible, c'est un prix tout à fait possible »

Pour s’offrir les services de Randal Kolo Muani va falloir y mettre le paquet, puisque Francfort a plusieurs fois annoncé un prix de transfert à 100M€. Exagéré pour un joueur qui n’a que peu d’expérience sur la scène européenne ? « Ce n'est clairement pas galvaudé » explique un spécialiste du mercato, à L’Équipe . « En voyant tous les clubs à la recherche d'un attaquant et ce qu'il y a de disponible, c'est un prix tout à fait possible ».

Le Bayern et Manchester prêts à sortir l’artillerie lourde