Kylian Mbappé s’en va et interpelle le PSG

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre depuis que l’attaquant tricolore a fait part de sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Pourtant, il continue d’affirmer avec force qu’il sera toujours dans la capitale la saison prochaine, et en a remis une couche lundi soir sur ses réseaux sociaux au moment de partir en vacances.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le joueur a récemment envoyé une lettre à ses dirigeants, leur indiquant qu’il n’activerait pas l’option présente dans son contrat et lui permettant de prolonger jusqu’en 2025. Mbappé n’a donc plus qu’une année d’engagement avec le PSG, et il sera en position de force la saison prochaine, pouvant décidé de partir libre s’il le souhaite.

Mbappé doit quitter le PSG, Zidane en est la preuve ! https://t.co/fH0alUQR1S pic.twitter.com/5Q26vyTZtM — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Mbappé ne bougera pas cet été

La situation incite donc la direction du PSG à envisager de le vendre dès cet été, mais de son côté, Kylian Mbappé a répété en boucle ces derniers jours qu’il ne quitterait pas le Parc des Princes cet été et irait au bout de son contrat. Et la tendance se confirme.

« On se voit à la reprise »