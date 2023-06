L’OM veut son Mbappé, un assaut est programmé

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau buteur pour la saison prochaine, l'OM aurait déjà quelques noms sur sa liste. Pablo Longoria penserait notamment à aller chercher Folarin Balogun, auteur d'une belle saison avec Reims. Toutefois, Arsenal n'aurait pas vraiment l'intention de le lâcher et aurait programmé des discussions avec son entourage pour le convaincre de rester cet été.

Désireux de se renforcer sur le plan offensif, l’OM explorerait quelques pistes sur le mercato. Le club phocéen aurait notamment coché le nom de Folarin Balogun sur sa liste. Auteur d’une grande saison avec le Stade de Reims, l’international américain va retrouver Arsenal cet été. Mais Pablo Longoria aimerait bien le compter dans l’effectif marseillais, lui qui est un grand fan de Kylian Mbappé.

Balogun est fan de Mbappé

« J’aime beaucoup regarder Mbappé. Je pense que les choses qu’il a réalisé dans sa carrière, à un si jeune âge, sont juste exceptionnelles. Il a grandi à Paris et il est un leader à la fois au PSG et surtout en équipe de France. J’admire la trajectoire de sa carrière. J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour lui » confiait Folarin Balogun à Onze Mondial il y a plusieurs semaines. Cependant, Arsenal ne devrait pas s’en séparer aussi facilement.

Arsenal va engager des discussions avec son clan