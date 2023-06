PSG : Son transfert est annoncé, Mbappé donne rendez-vous

Hugo Chirossel

Buteur lundi soir avec l’équipe de France face à la Grèce, cette rencontre a marqué la fin de la saison pour Kylian Mbappé et autres joueurs de Didier Deschamps. Dans un contexte où son avenir interroge ces derniers jours, son contrat avec le PSG prenant fin l’année prochaine, le capitaine des Bleus a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux.

En offrant la victoire à l’équipe de France sur penalty lundi soir face à la Grèce (1-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est adjugé un nouveau record. Auteur de son 54e but, l’attaquant du PSG est devenu le meilleur buteur français sur une saison, dépassant ainsi Just Fontaine.

Un avenir au PSG qui interroge

Il est désormais l'heure des vacances pour Kylian Mbappé et le reste de ses coéquipiers de l’équipe de France. En refusant de prolonger son contrat avec le PSG, le capitaine de la sélection française a jeté le flou sur son avenir au sein du club de la capitale, qu’il pourrait quitter libre dans seulement un an.

« On se revoit à la reprise »