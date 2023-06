Gros changement au PSG, Neymar va-t-il partir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il sort d’une nouvelle saison compliquée, marquée par une énième blessure à la cheville, Neymar est en pleine réflexion pour son avenir. S’il doutait d’un avenir dans la capitale, l’international brésilien serait néanmoins en train de revoir son avis, notamment avec l’arrivée attendue de Luis Enrique sur le banc. Alors selon vous, que va décider le numéro 10 du PSG cet été ?

La MNM est d’ores et déjà de l’histoire ancienne pour le PSG, avec le départ officialisé de Lionel Messi, dont le bail expire à la fin du mois. Mais La Pulga sera-t-elle la seule superstar à quitter le navire cet été ? Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est désormais incertain, lui qui n’envisage pas de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Neymar est pour sa part poussé vers la sortie par le PSG, désireux de tourner la page après six années bien mitigées pour l’attaquant auriverde.

Luis Enrique décisif pour Neymar ?

Mais l’avenir du Ney , engagé jusqu'en 2027, pourrait être relancé par le dossier de l’entraîneur. Pour succéder à Christophe Galtier, le PSG devrait miser sur Luis Enrique, un homme que connaît très bien l’ancien crack de Santos, évoluant sous ses ordres au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Les deux hommes s’apprécient, et cette relation pourrait justement avoir son importance au moment où Neymar n’est plus forcément le bienvenu dans la capitale. D’après L’Équipe , le principal intéressé envisage bien de rester à l’heure actuelle, surtout avec la venue attendue de son ancien entraîneur qui devrait vouloir le relancer.

Les options sont rares