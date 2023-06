PSG : Riolo critique deux pistes du mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Maintenant que le PSG est en passe de boucler l’arrivée de son entraîneur, le recrutement peut s’activer. Plusieurs joueurs sont déjà ciblés, notamment en attaque où Randal Kolo Muani et Marcus Thuram sont suivis de près. Deux dossiers qui ne plaisent pas spécialement à Daniel Riolo...

Le PSG est focalisé sur son mercato estival. Pour le moment, celui-ci tourne principalement autour de Kylian Mbappé puisque personne ne sait s’il jouera toujours au PSG ou pas la saison prochaine. Lundi dernier, l’international français a envoyé une lettre à ses dirigeants pour leur faire savoir qu’il ne prolongerait pas son contrat jusqu’en 2025 comme le lui permettait sa clause. Un coup dur pour le PSG qui avait déjà commencé à sonder le marché pour lui trouver du soutien en attaque.

Kolo Muani et Thuram courtisés

Parmi les diverses pistés étudiées par le PSG, on retrouve Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Le premier partira pour un gros chèque alors que le second est libre de tout contrat. Pour le moment, il faudra attendre que Luis Enrique discute de ces dossiers avec Luis Campos mais les deux internationaux français font partie des pistes du PSG.

«Je ne suis pas sûr qu’on tienne là un 9 classe mondiale»