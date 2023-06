Le PSG prend une énorme décision, coup de théâtre pour une star de Deschamps

Alexis Brunet

Il y a quelques jours maintenant, Julian Nagelsmann était favori pour remplacer Christophe Galtier, sur le banc du PSG. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et l'Allemand s'est éloigné du club de la capitale. C'est Luis Enrique qui devrait être sur le banc parisien la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Marcus Thuram.

Ils sont nombreux à avoir été annoncés sur le banc du PSG, ces dernières semaines. Il y a eu les pistes Zinédine Zidane, José Mourinho, Julian Nagelsmann, et aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui serait l'heureux élu. Selon les informations de l'Équipe , l'officialisation de l'Espagnol devrait intervenir dans les prochains jours. Les négociations sont à un stade très avancé.

Le refus de Nagelsmann est une mauvaise nouvelle pour Thuram

La nomination de Luis Enrique va avoir des conséquences sur le mercato parisien, et sur le type de joueur qu'il veut faire venir. Selon les informations de Sports Zone , Marcus Thuram s'éloigne de Paris. La non-arrivée de Julian Nagelsmann joue beaucoup en défaveur du PSG. Le coach allemand s'était entretenu avec le Français, au moment de sa possible venue chez le champion de France, mais tout cela est tombé à l'eau. Le dossier devient de plus en plus difficile.

Plusieurs autres clubs sont sur Thuram