Il annonce du lourd pour le prochain entraineur du PSG

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Pour remplacer le technicien français, la direction rouge et bleu compterait miser sur Luis Enrique. Et à en croire Manu Carreño, journaliste espagnol, il devrait faire des merveilles à la tête du PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Transfert à 150M€ pour Mbappé, il annonce un accord https://t.co/RFeIJsRxc1 pic.twitter.com/kMvUcKK9zS — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Le PSG a choisi Enrique pour remplacer Galtier

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG songerait à recruter Luis Enrique, alors que les négociations avec Julian Nagelsmann auraient échoué. Et à en croire Manu Carreño, journaliste de la Cadena Ser , le technicien espagnol est une très bonne pioche pour le club de la capitale.

«Enrique a toujours réussi partout où il est passé»