Messi et Neymar annoncent le jackpot pour le PSG !

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et le PSG, ça chauffe en coulisse si bien qu’il est question d’une arrivée imminente. Si jamais le Paris Saint-Germain bouclait cette opération, le club tirerait alors le gros lot. C’est exactement ce que Lionel Messi et Neymar pensent au vu de leurs témoignages passés au sujet de l’ancien du FC Barcelone. Lucas Digne et Pedri ont également dressé un portrait plus que flatteur de l’ex-sélectionneur de la Roja.

Après plusieurs semaines de négociations, de rumeurs, et de rendez-vous, il semblerait que le PSG ait enfin mis la main sur son nouvel entraîneur. En parallèle, le club de la capitale poursuit ses discussions avec Christophe Galtier au niveau des modalités de son licenciement qui n’est toujours pas officiel, faute d’un accord clair trouvé entre les deux parties. La piste Julian Nagelsmann n’a rien donné, mais il semblerait que Luis Enrique soit l’heureux élu. Libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole après le dernier Mondial, Enrique va débarquer à Paris, et a reçu un message de Gavi sur Instagram , après le sacre de la Roja en Ligue des nations : « C’est aussi pour toi Luis Enrique ».

Accord en vue au PSG, Neymar s’est décidé pour son transfert https://t.co/CRPjYpFqi2 pic.twitter.com/Y5pnFcaUkR — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Une dispute entre Messi et Enrique à Barcelone…

Car malgré son caractère bien trempé, Luis Enrique est particulièrement apprécié par ses joueurs. Même si Lionel Messi a avoué à l’automne dernier pour Movistar+ avoir eu un accrochage avec Enrique lors de leur cohabitation au FC Barcelone entre 2014 et 2017. « Luis Enrique et moi nous sommes disputés, mais nous avons réglé le problème. Je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Je n'ai jamais été faux avec personne. Je me suis trompé des milliers de fois et je continuerai à me tromper. Mais nous sommes des êtres humains ».

...simplement passagère, Messi le compare à Guardiola

Pour autant, Lionel Messi a assuré pour le programme Universo Valdano de Movistar + que Luis Enrique était quelqu’un de particulièrement important à ses yeux. « Luis Enrique était très important pour moi. J'étais très heureux avec lui. L'équipe nationale espagnole est ce que Luis Enrique veut. Tout le monde reconnaît son grand travail ».



Pour ce qui est de son management, Lionel Messi n’a pas manqué de souligner de grosses similitudes avec un certain Pep Guardiola qui est ce qui se fait de mieux aux yeux du septuple Ballon d’or. « Luis Enrique ressemble beaucoup à Guardiola. Guardiola a quelque chose de spécial, mais Luis Enrique est similaire dans sa façon de préparer et de lire le jeu. Il cherche les failles pour faire mal à l'adversaire. Il avait la même philosophie »

Neymar a regretté le départ d’Enrique du Barça…

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG, vu qu’il a usé de son statut d’agent libre pour filer à l’Inter Miami cet été. Néanmoins, son ami Neymar est toujours contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027. Et selon L’Equipe , le Brésilien serait à présent décidé à poursuivre à Paris grâce à l’arrivée imminente de Luis Enrique qu’il a côtoyé au Barça à la même période que Lionel Messi. D’ailleurs, Neymar avait regretté le départ de l’Espagnol, qui avait au final précédé le sien au PSG de seulement quelques semaines. « C'est triste de le voir partir. Nous le respectons beaucoup et nous avons énormément d'affection pour lui. Nous sommes reconnaissant pour toute son aide et ce qu'il apporté durant ces trois saisons ».

...et milite depuis des mois pour le retrouver au PSG

Sur les ondes de RMC pour l’ After Foot début avril, l’éditorialiste Daniel Riolo affirmait qu’au PSG et pour la quête du nouvel entraîneur, Neymar militait déjà pour que Luis Enrique bénéficie du poste que Christophe Galtier allait laisser vacant. « Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît. Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson, il existe plus, il est là dans les rues, mais il compte plus ».

Lucas Digne l’annonce, il faut s’attendre «à un PSG offensif» sous «l’un des meilleurs du monde»

Contrairement à Lionel Messi et Neymar qui ont été présents au FC Barcelone pendant l’intégralité de l’ère Luis Enrique, Lucas Digne n’a pris part qu’à l’ultime saison d’Enrique sur le banc de touche du Barça , mais a pu vivre la remontada à ses côtés (cf 6-1 face au PSG le 8 mars 2017 en 1/8ème de finale de Ligue des champions). Dans Le Parisien , Lucas Digne s’est enflammé pour la venue de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.



« C’est un super entraîneur qui veut que ses équipes jouent au ballon et aient la possession du ballon absolument. Je pense que vous pouvez vous attendre à un PSG qui jouera offensif et avec de très grandes phases de possession et d’attaque. Je suis sûr que ça peut marcher pour lui. Un grand entraîneur est capable d’entraîner partout, et c’est l’un des meilleurs du monde. Pour lui, le foot est passionnel et doit donner de la joie aux gens. Je le situe à coup sûr parmi les meilleurs entraîneurs que j’ai eu ».

La punchline de Pedri qui en dit long sur le management de Luis Enrique

Comme pour Gavi qui a côtoyé Luis Enrique en sélection avec la Roja , Pedri a pu témoigné du management particulier de Luis Enrique. Sachant insuffler une volonté de fer et une détermination à toute épreuve à ses troupes, le commandant Enrique a un pouvoir important auprès de son vestiaire qu’il parvient à galvaniser au plus haut point. C’est en effet le message que le milieu de terrain du FC Barcelone a fait passer par le passé.



« Même s’il vous dit de sauter d’une falaise, il vous le dit de telle manière que vous êtes convaincu et que vous le faites ».

Un coach proche des joueurs avec une idéologie propre à lui, le PSG peut jubiler