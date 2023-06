Mercato : Le PSG bloque un départ en Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Remercié par Luis Campos, de manière officieuse, Christophe Galtier sait pertinemment qu’il ne sera plus sur le banc de touche du PSG la saison prochaine. Néanmoins, les négociations au sujet des modalités de son licenciement perdurent, ce qui pourrait notamment lui avoir coûté le Napoli et potentiellement un contrat en or en Arabie saoudite.

Christophe Galtier n’est officieusement plus l’entraîneur du PSG bien qu’il affirmait en conférence de presse qu’il serait en poste pour la dernière saison de son contrat lors du prochain exercice. Mais officiellement, Galtier n’a pas encore été remercié. La faute à un désaccord sur les modalités de son licenciement.

Galtier toujours pas d’accord avec le PSG

La Provence a confié ce mardi que l’option Christophe Galtier ne serait pas écartée à l’OM et qu’il serait même l’alternative privilégiée du dossier Marcelino. En outre, le média souligne un obstacle de taille qui est autre que son passage au club rival qu’est le PSG. En effet, les négociations de résiliation de l’ultime année de contrat de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain traînent en longueur et un accord n’est toujours pas perceptible à l’horizon.

Après le Napoli, le PSG bloque Galtier en Arabie saoudite