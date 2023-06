Le nouvel entraineur du PSG va régaler Mbappé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est la priorité estivale de Luis Campos et de Kylian Mbappé. Alors que le PSG compterait remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique, ce dernier validerait le recrutement de l'international portugais. Ainsi, le club de la capitale devrait pousser pour arracher Bernardo Silva à Manchester City lors de ce mercato.

Très performant sous les couleurs de Manchester City ces dernières saisons, Bernardo Silva a tapé dans l'œil de Luis Campos et de Kylian Mbappé. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux hommes ont fait du Portugais une priorité pour cet été. De son côté, Bernardo Silva est attiré par le projet du PSG et est emballé par l'idée de retrouver à la fois Luis Campos et Kylian Mbappé. Et cela tombe plutôt bien, puisque le potentiel prochain entraineur parisien serait également séduit par le numéro 20 de Manchester City.

Une star du PSG annoncée sur le départ, elle vend la mèche en privé https://t.co/OeqqwEq0Cg pic.twitter.com/d7yhqFgU4g — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Le PSG va pousser pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de sa dernière réunion avec Luis Campos. Et pour remplacer son entraineur, le club de la capitale compterait miser sur Luis Enrique, après avoir échoué dans les négociations avec Julian Nagelsmann. Et le technicien espagnol aurait validé le recrutement de Bernardo Silva.

Luis Enrique a validé la piste Bernardo Silva