Après Zidane, Mbappé veut se payer une autre légende

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore buteur lundi soir contre la Grèce, Kylian Mbappé a inscrit son 40ème but avec l’équipe de France, à seulement 24 ans. L’attaquant du PSG n’a plus qu’une longueur de retard sur Michel Platini, quelques mois après avoir dépassé Zinédine Zidane. Mbappé a rendu hommage à l’ancienne gloire tricolore.

Un but de plus pour Kylian Mbappé. Comme contre Gibraltar vendredi dernier, l’attaquant de l’équipe de France a inscrit un pénalty face à la Grèce, seule réalisation de la rencontre. Suffisant pour les Bleus qui conservent la tête du groupe des éliminatoires avec 4 victoires en 4 matchs et 0 but encaissé.

Mbappé à une longueur de Platini

Avec ce nouveau but, Kylian Mbappé pointe désormais à 40 pions avec l’équipe de France. A seulement 24 ans. Déjà loin devant Zinédine Zidane, Mbappé n’est qu’à un petit but de Michel Platini. Même si Olivier Giroud continue de planter avec les Bleus , l’attaquant du Milan AC sait bien qu’il ne tiendra pas ce record pendant des lustres.

Le nouvel entraineur du PSG va régaler Mbappé https://t.co/zX2vQjZ9oX pic.twitter.com/Yh2ZTLNZii — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

«C'est une légende absolue»