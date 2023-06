L’incroyable annonce : «On va stopper Kylian Mbappé»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir ramené trois points importants du Portugal où elle a battu Gibraltar, l’équipe de France reçoit ce lundi la Grèce. Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront le même objecitf : prendre trois points de plus et se rapprocher d’une qualification. L’attaquant du PSG sera très attendu, Yann M’Vila, le milieu français jouant à l’Olympiakos, a d’ailleurs averti certains de ses coéquipiers. Même s’ils ont confiance...

Trois jours après une victoire loin d’être flamboyante contre Gibraltar, l’équipe de France reçoit la Grèce au Stade de France. Un match important qui pourrait permettre aux Bleus de se rapprocher un peu plus de leur objectif : une qualification pour l’Euro 2024. Cela commence par un succès ce lundi à domicile.

Mbappé attendu au tournant

Buteur vendredi dernier à Faro, Kylian Mbappé n’a pas réalisé le match de la saison. Pas dans le coup techniquement, le capitaine des Bleus sera attendu face à la Grèce, un adversaire qu’il n’a encore jamais affronté. Ce sera l’occasion pour la plupart des joueurs grecs de découvrir de plus près le talent de Kylian Mbappé.

Mbappé veut claquer la porte, ça va couter très cher au PSG https://t.co/Kj1AvO5WbG pic.twitter.com/EXDsYkNjDJ — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«Tu peux décréter un plan anti-Mbappé, quand il a décidé d’y aller...»