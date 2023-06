Révolution pour Mbappé, Deschamps se lâche totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars dernier, Kylian Mbappé héritait du brassard de capitaine à seulement 24 ans. Et pour Didier Deschamps, ses premiers pas dans ce nouveau rôle ont été réussis. Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France a fait un premier bilan et évoqué son entente avec la star des Bleus.

Après la dernière Coupe du monde organisée au Qatar, Kylian Mbappé a pris du gallon en équipe de France. A seulement 24 ans, la star du PSG a hérité du brassard de capitaine, laissé vacant par Hugo Lloris, aujourd'hui à la retraite. Loin d'être perturbé par ce nouveau rôle, le joueur a permis à son équipe de remporter une troisième victoire consécutive face à Gibraltar vendredi dernier (0-3) et pourrait enchaîner ce lundi soir. Avant d'affronter la Grèce en éliminatoires de l'Euro 2024, Didier Deschamps a évoqué la place prise par Mbappé chez les Bleus.

« Il est un capitaine qui assume totalement son rôle »

« Il est un capitaine qui assume totalement son rôle, à savoir que ce n'est pas uniquement sa décision. C'est celle d'un groupe. Il fait en sorte d'échanger sur les points importants. Kylian, c'est Kylian. Il a la reconnaissance de tous, il ne surjoue pas. Il est plus souvent en conférence de presse pour votre plus grand bonheur (sourire) » a confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

Deschamps évoque sa relation avec Mbappé