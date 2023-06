Messi fait pleurer Mbappé, il avait tout vu

Jean de Teyssière

Paul Pogba n'a pu prendre part à la finale entre l'équipe de France et l'Argentine en Coupe du monde car il était blessé et s'était fait opérer d'un genou. Néanmoins invité par la Fédération Français de Football à assister au match dans les tribunes du stade Lusail de Doha, la Pioche a vécu tristement l'issue de cette finale, même s'il savait déjà que cette affiche allait être celle de la finale.

C'est impuissant que Paul Pogba a assisté à la défaite française en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Lionel Messi s'est alors adjugé le premier Mondial de son histoire, Kylian Mbappé n'avait que ses yeux pour pleurer et Paul Pogba a évoqué cette finale tragique.

« J'avais annoncé la finale Argentine vs France »

Dans une interview accordée au média Views , le milieu de terrain de la Juventus a avoué qu'il avait déjà deviné quelle serait l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2022 : « Franchement, je voyais la France aller en finale dès le début, j’avais annoncé, à croire ou non, la finale Argentine vs France. Pourquoi ? Parce que j’ai vu l’équipe de l’Argentine, c’était un très très bon groupe et ça m’a fait penser à notre groupe en 2018. Et bien sûr, un groupe français avec beaucoup, énormément de talent et beaucoup de jeunes et de nouveaux aussi. Je ne savais pas vraiment qui allait gagner. »

« On aurait pu entrer dans l'historie »