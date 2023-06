Incroyable, un pote de Mbappé envoie Pogba à la retraite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, l'équipe de France s'est considérablement rajeunie après les retraites de Raphaël Varane, Hugo Lloris, Karim Benzema ou encore Steve Mandanda, mais aussi en raison de l'absence de certains cadres comme N'Golo Kanté ou Paul Pogba. D'ailleurs, Ousmane Dembélé a laissé entendre que le milieu de terrain de la Juventus avait pris sa retraite internationale.

L'équipe de France est entrée dans une nouvelle ère après la dernière Coupe du monde. Certains vétérans ont décidé de raccrocher les crampons et de laisser la place à la jeunesse symbolisée par Kylian Mbappé (24 ans). Le joueur du PSG est épaulé par d'autres stars comme par exemple Ousmane Dembélé, avec qui il avait débuté son aventure en Bleu. Aujourd'hui leaders de cette équipe, ils ont à cœur de prendre la relève.

« Je vais bien avec la France »

« Je vais bien avec la France, j'ai la confiance du coach et là aussi il y a une très bonne ambiance dans l'équipe » a confié Dembélé dans un entretien à Marca . Surtout après les retraites d'Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Karim Benzema.

Dembélé met Pogba à la retraite

Mais au cours de cet entretien, Ousmane Dembélé a, aussi, laissé entendre que Paul Pogba avait pris sa retraite internationale. « Oui, maintenant un peu plus. Les vétérans sont partis, comme Lloris, Mandanda, Pogba... et nous sommes cinq depuis 2018 : Giroud, Mbappé, Pavard, Griezmann et moi » a lâché le joueur du FC Barcelone. Pourtant, le milieu de terrain de la Juventus, actuellement éloigné des terrains, n'a jamais fait d'annonce dans ce sens. Il y a quelques jours, Didier Deschamps lui avait même ouvert la porte.

Deschamps n'a jamais fermé la porte